Traktör devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Çırpı Mahallesinde seyir halindeki traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çırpı Mahallesi Sarnıçyanı mevkisinde 48 NG 732 plakalı traktör seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı, Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Bayır Jandarma Karakol ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri traktör altında sıkışan 56 yaşındaki İsmail Özsoy'u sıkıştığı yerden kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. Traktörde bulunan Mesut Doğan isimli vatandaş kaza esnasında traktörden atlayarak hafif yaralandı.



Yaralılar 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bayır Jandarma Karakol ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - MUĞLA