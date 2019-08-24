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Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

18 dakika önce

Bursa İznik'te meydana gelen traktör kazasında, sürücü hayatını kaybettiKaza, akşam saatlerinde Hacıosman köyü Kırkharman mevkiinde meydana geldi.

Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa İznik'te meydana gelen traktör kazasında, sürücü hayatını kaybetti


Kaza, akşam saatlerinde Hacıosman köyü Kırkharman mevkiinde meydana geldi. 16 H 2714 plakalı traktörü ile bahçesinden evine dönen Cemal Aydın (57) Kırkharman mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan talihsiz çiftçi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. - BURSA

Hacıosman, İznik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
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