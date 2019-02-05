Traktör Devrildi; Sürücü Öldü, Komşusu Yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Halit Dalgın (81), yaşamını yitirirken, yanındaki komşusu Mehmet Kaplan yaralandı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Halit Dalgın (81), yaşamını yitirirken, yanındaki komşusu Mehmet Kaplan yaralandı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yatağan'a bağlı Bencik Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusu Mehmet Kaplan'ı da yanına alan Halit Dalgın, yönetimindeki 48 AF 003 plakalı traktörle Gökdelen mevkisindeki tarlasına gitmek için yola çıktı. Dalgın'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör, yol kenarına devrildi. Kazada Dalgın ve Kaplan, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Halit Dalgın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aracın altından yaralı çıkarılan Mehmet Kaplan ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Muğla

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