Son Dakika Haberleri: Traktör Devrildi; Sürücü Öldü, Komşusu Yaralı

Traktör Devrildi; Sürücü Öldü, Komşusu Yaralı

7 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Halit Dalgın (81), yaşamını yitirirken, yanındaki komşusu Mehmet Kaplan yaralandı.

Traktör Devrildi; Sürücü Öldü, Komşusu Yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Halit Dalgın (81), yaşamını yitirirken, yanındaki komşusu Mehmet Kaplan yaralandı. 

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yatağan'a bağlı Bencik Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusu Mehmet Kaplan'ı da yanına alan Halit Dalgın, yönetimindeki 48 AF 003 plakalı traktörle Gökdelen mevkisindeki tarlasına gitmek için yola çıktı. Dalgın'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör, yol kenarına devrildi. Kazada Dalgın ve Kaplan, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Halit Dalgın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aracın altından yaralı çıkarılan Mehmet Kaplan ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:13 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:20:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktör Devrildi; Sürücü Öldü, Komşusu Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]