Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı

01.06.2022 11:10

Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı Siirt'in Tillo ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Cemil Eroğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Cemil Eroğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde bağ süren Cemil Eroğlu yönetimindeki traktör, arazinin engebeli olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Traktör şoförü Cemil Eroğlu, kazayı yara almadan atlatırken, traktörde maddi hasar meydana geldi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı
Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı
Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı
Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı
Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı
Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör devrildi sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika


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