Traktör devrildi, sürücüsü öldü - Son Dakika

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Ali Topuz'un (65) kullandığı traktör, dingili kopunca devrildi. Traktörün altında kalan Topuz, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Ali Topuz, iddiaya göre 09 VF 823 plakalı traktörüyle tarladan evine döndüğü sırada lastiklerden birinin bağlı olduğu dingil koptu. Kontrolden çıkan traktör, savrulup, yol kenarına devrildi.Traktör sürücüsü Topuz, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Topuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Topuz'un güçlükle traktörün altından çıkartılan cansız bedeni, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı