Traktör devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Traktör devrildi, sürücüsü yaralandı

Ağabeyine yardım ederken, yaralanmasına neden oldu

MALATYA - Malatya'da meydana gelen traktör kazasında sürücüsü yaralanırken, kazaya sebep olduğu ileri sürülen kardeş ise ağabeyinin yaralanmasına sebep olduğu için vicdan azabı duydu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Eroğlu'nun kullandığı traktör giderken arıza yaptı. Ahmet Eroğlu, telefonla kardeşi Kadir Eroğlu'nu arayarak, traktörünün arızalandığını, kendi traktörü ile gelip, arızalanan traktörü çekerek tamirciye götürmelerini istedi. Olay yerine kendi traktörü ile gelen kardeş Kadir Eroğlu, ağabeyi Ahmet Eroğlu'nun traktörüne halat takarak çekmeye başladı. İki traktör giderken, viraja gelindiğinde arkada Ahmet Eroğlu'nun üzerinde bulunduğu traktör devrilip, Ahmet Eroğlu traktörün altında kaldı. Ahmet Eroğlu yaralanınca kaza yerine çağrılan 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Eroğlu'nun tedavi altına alındığı ve durumunun iye olduğu belirtildi.

Kazaya sebep olduğu ileri sürülen kardeş Kadir Eroğlu ise ağabeyinin yaralanmasına sebep olduğu için vicdan azabı duydu.

Kaza yerine gelen jandarma, kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.