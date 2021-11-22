Traktör devrildi, sürücüyü ölümden koruma kabini kurtardı - Son Dakika

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Boğazova'dan mahalleye seyir halinde olan sürücü Erdem Güder (33) yönetimindeki traktör, yokuş aşağı inerken virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı.

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