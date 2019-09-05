Son Dakika Haberleri: Traktör, duvarı yıkıp okulun bahçesine daldı
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Traktör, duvarı yıkıp okulun bahçesine daldı

2 saat önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkıp, okulun bahçesine girdi.

Traktör, duvarı yıkıp okulun bahçesine daldı, System.String[]
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkıp, okulun bahçesine girdi. Kazada yaralanan olmazken, bu anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, 28 Ağustos'ta, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen traktör, kontrolden çıkıp, Şehit Bekir Aksöz Ortaokulu'nun duvarını yıkarak, bahçeye girdi. Yaralananın olmadığı kaza anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; traktörün, okulun bahçe duvarındaki korkuluk demirlerini ve duvarı yıktığı anlar yer aldı.


Şarkikaraağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
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