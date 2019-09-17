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Traktör evin bahçesine uçtu

41 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Traktör sürücüsü son anda traktörden atlayarak canını kurtardı.


Edinilen bilgilere göre olay Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsü öğrenilemeyen 19 LL 994 plakalı traktör, 6 metre yükseklikten Fatih Beker'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan Çardak'ın üzerine düştü. Kaza sonrası çardak yıkılırken, traktör sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Sungurlu, Çardak, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
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