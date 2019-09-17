Traktör evin bahçesine uçtu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Edinilen bilgilere göre olay Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsü öğrenilemeyen 19 LL 994 plakalı traktör, 6 metre yükseklikten Fatih Beker'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan Çardak 'ın üzerine düştü. Kaza sonrası çardak yıkılırken, traktör sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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