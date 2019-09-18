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Traktör evin bahçesine uçtu

1 saat önce

Traktör evin bahçesine uçtu Son anda traktörden atlayan sürücü canını kurtardıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü.

Traktör evin bahçesine uçtu

Son anda traktörden atlayan sürücü canını kurtardı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Traktör sürücüsü son anda traktörden atlayarak canını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsü öğrenilemeyen 19 LL 994 plakalı traktör, 6 metre yükseklikten Fatih Beker'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan Çardak'ın üzerine düştü. Kaza sonrası çardak yıkılırken, traktör sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Traktör evin bahçesine uçtu

Sungurlu, Çardak, Çorum, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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