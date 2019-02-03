Son Dakika Haberleri: Traktör Hırsızları Yakalandı

Traktör Hırsızları Yakalandı

55 dakika önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesinden çaldığı traktörü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde satan şahıslar yakalandı.

Traktör Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinden çaldığı traktörü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde satan şahıslar yakalandı.

4 gün önce Gaziantep'in Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesi'nde bir traktörün çalınması üzerine Karkamış ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarmanın çalışmaları sonucu traktörün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla traktörü çalan A.Y. ve A.K. isimli şahısların traktörü A.K. isimli bir kişiye sattıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri A.Y. ve A.K.'yi yakalayarak adli mercilere teslim etti. İki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan traktör ise sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:23 Kaynak: İHA

Birecik, Şanlıurfa, Karkamış, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engelli Memura Küpe Taktığı Gerekçesiyle Tutanak Tutuldu Akıllı Saatle En İyi Teknoloji Ödülünü Aldılar

Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 13:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktör Hırsızları Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]