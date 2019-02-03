Traktör Hırsızları Yakalandı
55 dakika önce
Gaziantep'in Karkamış ilçesinden çaldığı traktörü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde satan şahıslar yakalandı.
Gaziantep
'in Karkamış
ilçesinden çaldığı traktörü Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde satan şahıslar yakalandı.
4 gün önce Gaziantep'in Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesi'nde bir traktörün çalınması üzerine Karkamış ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarmanın çalışmaları sonucu traktörün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla traktörü çalan A.Y. ve A.K. isimli şahısların traktörü A.K. isimli bir kişiye sattıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri A.Y. ve A.K.'yi yakalayarak adli mercilere teslim etti. İki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan traktör ise sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:23 Kaynak: İHA
Engelli Memura Küpe Taktığı Gerekçesiyle Tutanak Tutuldu
Akıllı Saatle En İyi Teknoloji Ödülünü Aldılar
Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı