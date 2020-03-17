Traktör hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Traktör hırsızları yakalandı - Son Dakika

Traktör hırsızları yakalandı

6 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar kasabasında traktörünün evin önünden çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Traktör hırsızları yakalandı, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar kasabasında traktörünün evin önünden çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.


Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından aralıksız olarak yürütülen çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını R.A. ve H.A. isimli şüpheliye sattıkları tespit edildi. H.H.B. isimli şahsa ait çalınan traktör bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştirilen 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara tespit edildi. - ISPARTA

Şarkikaraağaç, Çarıksaraylar, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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