Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle 4 zanlı gözaltına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktör, yaklaşık bir ay önce evinin önünde park halindeyken çalındı.

İhbar üzerine Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgede bulunan onlarca kamera kaydını izleyen ekipler, zanlıları tespit etti.

Traktörü çalarak satan S.K. ve O.K. ile satın alan O.Ç. ve H.Ç, JASAT ekiplerince Bolu kent merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Jandarma, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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