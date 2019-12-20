Traktör hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Traktör hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Traktör hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Mudurnu ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Traktör hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı, System.String[]

Mudurnu ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktörü çalarak satan ve alan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ö.K. ile H.Ç. jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.K. ile O.Ç. Mudurnu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan S.K. tutuklandı, O.Ç ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Mudurnu'ya bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktör, yaklaşık bir ay önce evinin önünde park halindeyken çalınmış, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri traktörü çalarak satan S.K. ve Ö.K. ile satın alan O.Ç. ve H.Ç'yi gözaltına almıştı.

Jandarma, Mudurnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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