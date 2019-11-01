Traktör ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa- Balıkesir kara yolu Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) mevkisinde, Reşat Çankaya'nın kullandığı 06 GB 2257 plakalı traktör ile Mehmet Kocabıyık idaresindeki 16 KLB 40 plakalı çekici çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen çekici, yolu kapattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüleri Karacabey Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, trafiğe kapanan yoldaki araçları köy yoluna yönlendirdi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.