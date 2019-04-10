Son Dakika Haberleri: Traktör ile Dereyi Geçmek İsterken Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Traktör ile Dereyi Geçmek İsterken Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

33 dakika önce

Erzurum'un Aziziye ilçesinde traktör ile geçmek istediği derede mahsur kalan genç, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Traktör ile Dereyi Geçmek İsterken Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı, System.String[]
Erzurum'un Aziziye ilçesinde traktör ile geçmek istediği derede mahsur kalan genç, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Sakalıkesik Mahallesi'nde traktör ile tarlada çalıştıktan sonra eve dönmek isteyen Muhammet Emin Karadağ (17), traktör ile derenin karşısına geçmek istedi.

Su alan traktörün arızalanması üzerine karın erimesinin de etkisiyle debisi yükselen derenin ortasında mahsur kalan genç ailesini arayıp durumu bildirdi.

Karadağ'ın yakınlarının Valilik Koordinasyon Merkezini aramasının ardından olay yerine AFAD ekipleri gönderildi.

Botlarla dereye giren ekipler, traktörün üzerinde mahsur kalan Karadağ'ı bulunduğu yerden can yeleği giydirip bota alarak kurtardı.

Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Derede kalan traktör de Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri ve AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: AA
Karadağ, AFAD, Güncel
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