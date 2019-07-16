Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 9 yaralı

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Bodrum'dan yola çıkan ve İtalya'da el konan göçmen teknesi 'yüzen kütüphaneye' dönüştürüldü

Rapçi Hayki, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür etti