Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan yol, devrilen traktörün çekilmesi ve saman balyalarının temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre A.K'nin kullandığı 45 C 8797 plakalı saman yüklü traktör ile B.S'nin kullandığı 45 EC 139 plakalı hafif ticari araç Manisa- Turgutlu Çevre Yolu'nda çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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