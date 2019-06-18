Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı
14 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
'ın Besni
ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent
'ten otogar istikametine gitmekte olan Yusuf Arıcak
idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araç ile otogardan Yenikent'e gitmekte olan Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör Çevreyolu Kurşunlu
Cami önünde çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Arıcak ile araçta bulunan Kübra, Ravza Elif ve Ahmet Buğra
Arıcak yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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