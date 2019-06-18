Son Dakika Haberleri: Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı
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Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı

14 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent'ten otogar istikametine gitmekte olan Yusuf Arıcak idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araç ile otogardan Yenikent'e gitmekte olan Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör Çevreyolu Kurşunlu Cami önünde çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Arıcak ile araçta bulunan Kübra, Ravza Elif ve Ahmet Buğra Arıcak yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Arıcak, Besni, Adıyaman, 3. Sayfa
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