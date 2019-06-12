Son Dakika Haberleri: Traktör ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
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Traktör ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

2 saat önce

Siirt'te traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Traktör ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Siirt'te traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Eruh çevre yolunda meydana geldi. Ömer Eker yönetimindeki 56 BA 074 plakalı traktör, Siirt-Eruh çevre yolunda Mehmet Kadri Bakay idaresindeki 56 BA 197 plakalı minibüs ile çarpıştı. Traktör sürücüsü ile minibüs içerisinde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Selami Deniz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
Siirt, Güncel
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