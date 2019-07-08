Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 19 Mayıs
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akkaya
'nın kullandığı 55 FP 029 plakalı traktör ile Serdar Uçan (23) idaresindeki 55 AAK 611 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Uçan olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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