Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet, Kahta- Diyarbakır Karayolu 32.kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Muhammet Ç. (21), ile İsmail B. (19), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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