Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında, otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü İhsan Ulusoy (65) hayatını kaybetti.

Kaza, saat gece yarısı Afyonkarahisar- Antalya Karayolu 60'ıncı kilometresindeki Sandıklı Susuz Rampası'nda meydana geldi. İhsan Ulusoy yönetimindeki 32 KE 221 plakalı traktör ile Muhammet Tahta yönetimindeki 03 ZB 327 plakalı otomobil, rampada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan traktör sürücüsü İhsan Ulusoy, hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet Tahta ise Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.İhsan Ulusoy'un cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

- Afyonkarahisar