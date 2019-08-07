Son Dakika Haberleri: Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktör ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktör ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ağrı- Erzurum kara yolunda Nesih Cemo idaresindeki 04 AT 453 plakalı traktör ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 03 VS 237 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü Cemo ile otomobilde bulunan Şevval Yıldız (12) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:13 Kaynak: AA
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