Son Dakika Haberleri: Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

52 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.


Kaza Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan B. (19) idaresindeki 43 LP 949 plakalı araç ile Ufuk S. (58) idaresindeki 45 RP 880 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü yaralanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazada yaralanan traktör sürücüsü Ufuk S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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