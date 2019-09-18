Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.



Kaza Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan B. (19) idaresindeki 43 LP 949 plakalı araç ile Ufuk S. (58) idaresindeki 45 RP 880 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü yaralanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.



Kazada yaralanan traktör sürücüsü Ufuk S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA