Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Nazilli- Denizli Karayolu üzerinde Hamzallı Mahallesi ile Beşeylül Mahallesi arasındaki ışıklı kavşakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 PC 923 plakalı traktör sürücüsü İ.A. ile A.A'nın kullandığı 09 Y 1036 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi ile traktör sürücüsü İ.A yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır hasar gören her iki araç trafik ekipleri ve İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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