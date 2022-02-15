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Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

15.02.2022 21:28

Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Bursa'da traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çelik idaresindeki 41 AAZ 235 plakalı traktör ile Ahmet Taşkoparan yönetimindeki 16 US 178 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü yaralanırken otomobilde sıkışan Ahmet Taşkoparan ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlattıldı.

Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Otomobil, Traktör, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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