Traktör ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Tuzsuzoğlu ve Çulcu ile traktördeki Coşkun Demir yaralandı.

Elazığ 'da, traktör ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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