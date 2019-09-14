Son Dakika Haberleri: Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

39 dakika önce

Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Serdar T. idaresindeki 23 DJ 056 plakalı pikap ters istikametten gelen Savaş Ç. yönetimindeki 23 AAD 056 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı.Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine UMKE, sağlık, polis, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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