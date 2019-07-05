Traktör ile tekerlek arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti
1 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde traktör ile tekerlek arasına sıkışan 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
'nin Tavas
ilçesinde traktör ile tekerlek arasına sıkışan 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Tavas ilçesi Baharlar
Mahallesinde meydana geldi. Oğullarıyla birlikte saman taşıyan 66 yaşındaki Ramazan Uzakgider, bir anda dengesini kaybederek tekerler ile traktör arasına düştü. Sıkışan Ramazan Uzakgider'e ilk müdahaleyi oğulları yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Uzakgider hayatını kaybetti. Jandarma
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ramazan Uzakgider'in cenazesi, öğle namazının ardından defnedildi. - DENİZLİ
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