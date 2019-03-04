Son Dakika Haberleri: Traktör Kabini Çalan Hırsız Yakalandı

Traktör Kabini Çalan Hırsız Yakalandı

1 saat önce

Muş'ta çalınan 17 bin TL değerindeki traktör kabini, polis ekipleri tarafından bir saat içinde bulundu.

Traktör Kabini Çalan Hırsız Yakalandı, System.String[]
Muş'ta çalınan 17 bin TL değerindeki traktör kabini, polis ekipleri tarafından bir saat içinde bulundu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Saray Mahallesi'nde çalınan 17 bin TL değerindeki traktör kabininin bir saat içerisinde bulunarak sahibine teslim edildiği belirtilerek, "Traktör kabinini çalan şüpheli şahıs, Muş il merkezinde yakalanmış, 'Hırsızlık' suçundan gerekli tahkikat yapılmıştır. Ayrıca traktör kabininin bulunduğu hurdacı hakkında 'Suç Eşyasını Satın Almak' suçundan adli işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:51 Kaynak: İHA

Polis, Muş, 3. Sayfa
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