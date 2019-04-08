Traktör Kanala Devrildi: 1 Ölü - Sakarya

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Cihadiye Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu Mamatkulov Keldiyor idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kepçe yardımıyla sürücüyü kanaldan çıkardı.



Sağlık ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen Mamatkulov Keldiyor'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi

Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti

Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi