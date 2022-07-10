Dereköy Mahallesi Matdere mevkiinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığınca ortak çalışma yürütüldü. Çalışma çerçevesinde A.K. (48) isimli şahsın evinde gizli römork içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratı alındı. Alınan bilgi üzerinde şahsın ev ve bahçesinde arama yapıldı. Şüphelinin sera haline getirdiği traktör römorkunda yapılan aramada, saksı ve naylon torbalar içinde boyları 20-120 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kenevir, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktör kasasını seraya çevirip kenevir yetiştirmiş - Son Dakika

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