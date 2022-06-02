Traktör kazası 1 ölü - Son Dakika
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Traktör kazası 1 ölü

02.06.2022 21:49
Traktör kazası 1 ölü

Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır belgesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır belgesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Sızır beldesine bağlı Eski köy yakınlarında meydana geldi. S.M. yönetimindeki traktör köy merkezinden köy dışındaki üzün bağına giderken yoldan çıkarak tarlaya devrildi. S.M. ve traktörde bulunan eşi M.M. yaralandı. Gemerek devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör kazası 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Traktör kazası 1 ölü - Son Dakika
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