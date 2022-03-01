Traktör kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Traktör kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

01.03.2022 11:34
Traktör kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör devrildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörde bulunan 2 yaralıdan biri ise hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Hendek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait fındık tarlasında çalıştıktan sonra evlerine dönen Metin Fasal (50) ile E.F.'nin içinde bulunduğu traktör, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Metin Fasal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Traktör kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Otomobilin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Sakarya, Traktör, Fındık, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktör kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:24 Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Ukraynalılar ülkeyi terk etmeye devam ediyor!
11:21 FETÖ elebaşı Gülen hastalığını açıkladı: Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım
11:15 Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:41:02. #1.11#
SON DAKİKA: Traktör kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement