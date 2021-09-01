Son dakika 3. sayfa: Traktör kazasında ağır yaralanan sürücü, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Traktör kazasında ağır yaralanan sürücü, yaşam mücadelesini kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde ot biçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörü ile uçuruma yuvarlanan sürücü, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 19 Temmuz'da Daday ilçesine bağlı Dereözü Köyü Habiloğlu Mahallesinde 46 yaşındaki Zeki Köse, 37 KL 592 plakalı traktörüyle kendisine ait tarlada büyüyen otları biçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Zeki Köse, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması olduğu öğrenilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Zeki Köse'nin 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Köse'nin cenazesi yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.