Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Aslandede kırsal mahallesinde meydana kazada şarampole devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Aslandede kırsal mahallesinden gerçekleşen traktör kazasından bir kişi hayatını kaybetti. Tarlasında çift süren 1954 doğumlu Recep Sidan yönetimindeki 10 ZH 724 plakalı traktöre şarampole kapılıp devrilince sürücü traktörün altında kaldı. Yörede hayvan otlatan vatandaşlar tarafından görülen kaza Jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri, Ambulans ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Recep Sidan olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kaza yakınlarını yasa boğdu. Savcılık incelemesinin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürülen Recep Sidan yarın öğle namazına müteakip Aslandede mahallesinde toprağa verilecek. - BALIKESİR