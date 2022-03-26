Traktör kazasında ölen baba toprağa verildi, oğlu taburcu oldu - Son Dakika
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Traktör kazasında ölen baba toprağa verildi, oğlu taburcu oldu

26.03.2022 12:45
Traktör kazasında ölen baba toprağa verildi, oğlu taburcu oldu

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak can veren Mevlüt Mavi (58) toprağa verildi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak can veren Mevlüt Mavi (58) toprağa verildi. Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan oğlu Durmuş Ali Mavi (21) taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mevlüt Mavi yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada yanında bulunan oğlu Durmuş Ali Mavi yaralanırken, Mevlüt Mavi ise traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Mevlüt Mavi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Durmuş Ali Mavi ise sağlık ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Mavi'nin cesedi, hastane morguna götürüldü. Mevlüt Mavi'nin cenazesi hastane morgundan yakınları tarafından alınarak Kayrak köyü mezarlığında toprağa verildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan oğul Durmuş Ali Mavi ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan Mevlüt Mavi'nin, 3'ü kız 2'si erkek olan 5 çocuğundan üçünün konuşma ve duyma engelli olduğu öğrenildi.

Traktör kazasında ölen baba toprağa verildi, oğlu taburcu oldu
Traktör kazasında ölen baba toprağa verildi, oğlu taburcu oldu
Traktör kazasında ölen baba toprağa verildi, oğlu taburcu oldu
Traktör kazasında ölen baba toprağa verildi, oğlu taburcu oldu
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Durmuş Ali, Traktör, Gülnar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Traktör kazasında ölen baba toprağa verildi, oğlu taburcu oldu - Son Dakika


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