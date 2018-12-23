Traktör Kazasında Yaralanan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
2 saat önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Ayşe Ergin, 2 buçuk aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde meydana gelen traktör kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Ayşe Ergin
, 2 buçuk aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 9 Ekim 2018 tarihinde Serdivan ilçesi Yukarı Dereköy
Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yukarı Dereköy Mezarlığı mevkiinde 51 yaşındaki Ayşe Ergin idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atmıştı. Sürücü Ayşe Ergin kaza sonucu yaralanmış, kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Ergin dün gece saatlerinde 2 buçuk aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Ergin'in cenazesi öğle namazını müteakip Yukarı Dereköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Dereköy Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:05 Kaynak: İHA
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