Traktör kazasında yaralanan kadın, kurtarılamadı - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Emine Dursun (55), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesine bağlı Akbur köyünde cumartesi günü Ali Dursun (45) yönetimindeki 13 DD 834 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Dursun ile beraberindeki yakını Emine Dursun yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yarılardan Emine Dursun, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Emine Dursun'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, sürücü Ali Dursun'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.