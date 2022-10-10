Traktör kazasının kurbanı minik Oğuz gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Traktör kazasının kurbanı minik Oğuz gözyaşlarıyla toprağa verildi

10.10.2022 15:24
Traktör kazasının kurbanı minik Oğuz gözyaşlarıyla toprağa verildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde babasıyla birlikte odun toplamak için yola çıktıkları traktörün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Oğuz Atay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde babasıyla birlikte odun toplamak için yola çıktıkları traktörün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Oğuz Atay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acıpayam ilçesine bağlı Mevlütler Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Ali Atay, oğlu Oğuz Atay ile birlikte idaresindeki 19 NA 523 plakalı traktörle Çağan Yaylasına odun toplamak için yola çıktı. Seyir halinde olan traktör, Çağman mevkiinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Baba Ali Atay, traktörden atlayarak kazadan yaralı olarak kurtulurken, 5 yaşındaki oğlu Oğuz ise traktörün lastiğinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Atay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Minik Oğuz'un cenazesi öğle namazı sonra kılınan cenaze namazının ardından Acıpayam Şehit Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu Son dakika haber... Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı Son dakika haber... Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Oğuz Atay, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör kazasının kurbanı minik Oğuz gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 21:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: Traktör kazasının kurbanı minik Oğuz gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement