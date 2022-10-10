Traktör kazasının kurbanı minik Oğuz gözyaşlarıyla toprağa verildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde babasıyla birlikte odun toplamak için yola çıktıkları traktörün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Oğuz Atay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde babasıyla birlikte odun toplamak için yola çıktıkları traktörün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Oğuz Atay, gözyaşları arasında toprağa verildi. Acıpayam ilçesine bağlı Mevlütler Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Ali Atay, oğlu Oğuz Atay ile birlikte idaresindeki 19 NA 523 plakalı traktörle Çağan Yaylasına odun toplamak için yola çıktı. Seyir halinde olan traktör, Çağman mevkiinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Baba Ali Atay, traktörden atlayarak kazadan yaralı olarak kurtulurken, 5 yaşındaki oğlu Oğuz ise traktörün lastiğinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Atay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Minik Oğuz'un cenazesi öğle namazı sonra kılınan cenaze namazının ardından Acıpayam Şehit Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

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