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TRAKTÖR LASTİĞİYLE 'KARDA RİNGO' - Son Dakika

TRAKTÖR LASTİĞİYLE 'KARDA RİNGO'

27.01.2022 13:51

ANTALYA'da bir grup genç, kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Elmalı'da 2 büyük lastiği halatla traktöre bağlayıp, 'karda ringo' yaptı.

ANTALYA'da bir grup genç, kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Elmalı'da 2 büyük lastiği halatla traktöre bağlayıp, 'karda ringo' yaptı.

Antalya kent merkezi ile bazı ilçelerine 29 yıl sonra yağan yoğun kar, ilginç görüntüler de oluşturdu. Elmalı ilçesinde bir grup genç, turistlerin denizde su sporu eğlencesi olarak yaptığı ringoyu, karlı havada denedi. Sürat teknesinin yerini traktör, ringo botların yerini de traktör lastiği aldı. Yaklaşık 30 santimetre karın olduğu yolda 2 büyük lastiği halatla traktöre bağlayan gençler, 'karda ringo' yaptı. Eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

TRAKTÖR LASTİĞİYLE 'KARDA RİNGO'
TRAKTÖR LASTİĞİYLE 'KARDA RİNGO'
TRAKTÖR LASTİĞİYLE 'KARDA RİNGO'

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Antalya, Traktör, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAKTÖR LASTİĞİYLE 'KARDA RİNGO' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRAKTÖR LASTİĞİYLE 'KARDA RİNGO' - Son Dakika
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