Traktör markete daldı
1 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde traktör sürücüsü fren yerine gaza basınca bir market önünde bulunan tezgahlara çarparak durabildi.
Sivas Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
'ın Gürün
ilçesinde traktör sürücüsü fren yerine gaza basınca bir market önünde bulunan tezgahlara çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Sivas'ın Gürün ilçesi Kartape Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir markete alışveriş yapmak için yanaşan ve ismi belirlenemeyen traktör sürücüsü, fren yerine gaza bastı. Hızla ilerleyen traktör, marketin önünde bulunan tezgahlara çarparak durabildi. Panikleyen sürücünün yara almadığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Traktör ise polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. - SİVAS
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