Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Aksaray- Ankara kara yolu Baymış köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A. (47) idaresindeki 68 EV 479 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs kaçtığı sırada caddeyi birbirine kattı
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü 3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]