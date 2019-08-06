Son Dakika Haberleri: Traktör minibüs ile çarpıştı: 1 yaralı
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Traktör minibüs ile çarpıştı: 1 yaralı

2 saat önce

Samsun'da traktörün minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Traktör minibüs ile çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'da traktörün minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Anadolu Bulvarı'nın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Yaşar idaresindeki 55 AF 073 traktör, Cemal Sağlam yönetimindeki 55 M 1227 plakalı minibüsle çatıştı. Kazada yaralan traktör sürücüsü Yaşar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
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