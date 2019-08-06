Traktör minibüs ile çarpıştı: 1 yaralı
2 saat önce
Samsun'da traktörün minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
'da traktörün minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı ile Anadolu Bulvarı'nın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Yaşar idaresindeki 55 AF 073 traktör, Cemal Sağlam
yönetimindeki 55 M 1227 plakalı minibüsle çatıştı. Kazada yaralan traktör sürücüsü Yaşar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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