Traktör ormanlık alanda devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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ÇORUM'un Laçin ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün ormanlık alana devrilmesiyle aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:52 Kaynak: DHA
ÇORUM'un Laçin
ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün ormanlık alana devrilmesiyle aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sıtma köyünde meydana geldi. Cihan Kamalı (57) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazada, traktördeki Zeki Kamalı (59) hayatını kaybederken, sürücü Cihan Kamalı ile M.K (15) ve R.K. (12) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Çorum
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