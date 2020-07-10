Traktör ortadan ikiye bölündü - Son Dakika

Traktör ortadan ikiye bölündü

Traktör ortadan ikiye bölündü Ayvalık'ta otomobil ile traktör çarpıştı; 4 yaralı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde özel otomobil ile traktör çarpıştı.

Traktör ortadan ikiye bölündü

Ayvalık'ta otomobil ile traktör çarpıştı; 4 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde özel otomobil ile traktör çarpıştı. Traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbrine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden Murateli köyü girişine geçmek için yola çıkan 10 KK 168 traktör ile İzmir'den Çanakkale istikametine gitmekte olan 07 AFR 717 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı.

Enerji kesintisi nedeniyle trafik uyarı ışıklarının yanmaması sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazada, Otomobil sürücüsü, yanında bulunan annesi, traktör sürücüsü ile traktörde bulunan bir kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Otomobilde buluna 3 küçük çocuk ile annesinin yara almadan kurtuldukları kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Traktör ortadan ikiye bölündü - Son Dakika
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