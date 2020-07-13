Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü -Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan traktör sürücüsü olay yerinde öldü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

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-Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan traktör sürücüsü olay yerinde öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı - Afyonkarahisar Karayolunun 5. kilometresi Taşlıbayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Ulusoy idaresindeki 32 KE 221 plakalı traktör, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 03 ZB 327 plakalı otomobil ve 50 AG 001 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktörün üstünden yola savrulan Ulusoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada diğer araç sürücüleri ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Diğer araçlarda bulunan yaralılar ise Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından Ulusoy'un cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme çalışması devam ediyor.

Öte yandan kazaya karışan traktörün ön lastiğinin koparak olay yerinden yaklaşık 10 metre ileri fırlaması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Sandıklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 03:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika
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23:19
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