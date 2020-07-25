Traktör, otomobil ve tankerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hamam Boğazı Mahallesi Çatalçam mevkisinde kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Baral yönetimindeki 15 DH 809 plakalı traktör, karşı yönden gelen Ali Eren Ağırbaş'ın kullandığı 06 ETS 96 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Aynı istikamette seyreden Hüseyin Saru kontrolündeki 48 YL 875 plakalı süt tankeri, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapınca yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan 3 sürücüyle otomobilde bulunan Nurşani Ertürk'ün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.