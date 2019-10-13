Son Dakika Haberleri: Traktör otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Traktör otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktör otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

32 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, traktörün çarptığı otomobilin sürücüsü Ali Türkmenoğlu hayatını kaybetti, yanındaki Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı.

Traktör otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, traktörün çarptığı otomobilin sürücüsü Ali Türkmenoğlu hayatını kaybetti, yanındaki Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Siverek- - Viranşehir yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Musa G'nin kullandığı 53 HE 894 plakalı traktör, Ali Türkmenoğlu yönetimindeki 80 LA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Türkmenoğlu ile yanında bulunan Yusuf Türkmenoğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Türkmenoğlu doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.


Viranşehir, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:12 Kaynak: DHA
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